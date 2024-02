Stiri pe aceeasi tema

- Mulți iși aduc aminte de aparițiile incendiare ale vedetei, precum și decizia de a se retrage din lumina reflectoarelor. Dar, asta se va schimba, avand in vedere ca am aflat cand incepe noua emisiune realizata de Laura Cosoi de la Antena Stars.

- Sambata, 24 februarie, de la ora 15.00, Antena Stars lanseaza emisiunea ,,Vacanța de vedeta”, singurul talk-show ce aduce in casele telespectatorilor informații utile despre cele mai fascinante și inedite destinații de vacanța, dar și tips&tricks și imagini exclusive din vacanțele vedetelor. Laura Cosoi…

- „Mireasa. Direct din culise” e noua emisiune de la Antena Stars care prezinta detalii din culisele show-ului matrimonial „Mireasa”, care e difuzat la Antena 1 și prezentat de Simona Gherghe. Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 13.30, telespectatorii Antena Stars au acces…

- Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 13.30, telespectatorii Antena Stars au acces live in culisele emisiunii Mireasa, chiar inainte de fiecare editie a emisiunii. Raluca Preda, finalista a sezonului sase Mireasa si panelist in emisiunea Mireasa – Capriciile iubirii, va patrunde…

- In exclusvitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Larisa Udila a marturisit ca a facut o investiție de milioane. Vedeta este foarte mandra de ce a realizat și așteapta cu nerabdare sa realizeze cat mai multe alaturi de soțul ei, Alexandru Ogica, și fiul lor, Milan. Iata ce declarații a facut influencerița!

- Cristina Șișcanu se afla in mijlocul unei perioade sensibile, dupa ce a fost confruntata cu o tradare neașteptata din partea persoanelor apropiate. Vedeta a trecut prin clipe grele, dezvaluind ca experiența tradarii a lasat urme adanci asupra sa. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Alina Pușcaș, in varsta de 38 de ani, a fost intotdeauna preocupata de felul in care arata, astfel ca a incercat cateva diete și și-a schimbat total stilul alimentar, pentru a avea o silueta de vis. Vedeta de la Antena 1 a reușit sa slabeasca șase kilograme intr-un timp record.Alina Pușcaș și-a dorit…