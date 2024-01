„Mireasa. Direct din culise”, noua emisiune de la Antena Stars. Cine e Raluca Preda, prezentatoarea show-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 13.30, telespectatorii Antena Stars au acces live in culisele emisiunii Mireasa, chiar inainte de fiecare editie a emisiunii. Raluca Preda, finalista a sezonului sase Mireasa si panelist in emisiunea Mireasa – Capriciile iubirii, va patrunde…

- Gabriela Cristea și-a surprins fanii cu o apariție neașteptata in mediul online, dupa ce a fost inlocuita de Paula Chirila in primele ediții ale noului sezon din Mireasa - Capriciile Iubirii.

- Gabriela Cristea lipsește din emisiunea „Mireasa - Capriciile iubirii” de la Antena Stars din cauza unor probleme de sanatate cu care se confrunta. Prezentatoarea a fost inlocuita, o alta vedeta cunoscuta modereaza show-ul matrimonial. Luni, chiar in ziua in care trebuia sa revina la Antena Stars cu…

- Gabriela Cristea a ajuns ieri, 22 ianuarie, de urgența la spital. Vedeta, care trebuia sa apara la Antena Stars, in emisiunea „Mireasa - Capriciile iubirii”, se confrunta cu probleme de sanatate, astfel ca va lipsi o perioada de pe micul ecran. Ieri, un nou sezon al emisiunii „Mireasa - Capriciile iubirii”…

- Aftershow-ul Mireasa – Capriciile iubirii revine la Antena Stars cu cel de-al saselea sezon. Incepand de astazi, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la 19:00, Gabriela Cristea va aduce in atentia telespectatorilor un continut unic, in care vor fi dezbatute cele mai fierbinți subiecte de la Mireasa,…

- Ediția de astazi Mireasa - Capriciile iubirii a adus o mulțime de povești impresionate ale foștilor concurenți, dar și ale celor care sunt, in prezent, in competiție. La final, cele trei prezentatoare ale aceluiași format s-au reunit și și-au aminte de inceputurile proiectului care a ajuns la sezonul…

- In emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 20 noiembrie 2023 au fost prezenți in platou Bogdana și Liviu, la scurt timp dupa ce ramaneea lor in competiție a fost supusa votului casei. Cu 13 voturi pro și 5 impotriva, Bogdana și Liviu au ramas in casa Mireasa.

- Este petrecere in familia Gabrielei Cristea! Frumoasa prezentatoare de la "Mireasa" iși sarbatorește ziua de nume. Pe langa surpriza primita din partea soțului și a fetițelor sale, cunoscuta prezentatoare TV a avut parte de un moment emoționant din partea echipei de la filmari, chiar pe finalul emisiei.…