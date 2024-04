Stiri pe aceeasi tema

- Dupa dezvaluirile facute de Iorga și Adrian Elicopter de Lupta, Selly a fost acuzat ca ar colabpra cu persoane care susțin pedofilia, referindu-se la scenaristul Buzz House. Vloggerul condamna ferm mesajele postate pe blogul lui Radu Alexandru și a incetat colaborarea cu el imediat dupa ce a aflt ce…

- Raluca Badulescu a venit sa il susțina pe Selly la avanpremiera filmului „Buzz House”. Vedeta recunoaște ca, in ciuda diferenței de varsta dintre ea și celebrul vlogger, il considera un adevarat prieten. Mai mult decat atat, este fana lui! Raluca a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și…

- Selly e cel mai urmarit vlogger din Romania, cu peste 3 milioane de abonați pe Youtube. Tanarul in varsta de 23 de ani e implicat și in alte proiecte, lanseaza filme, dar e și producator al unui festival de muzica din Costinești. Inainte de a avea succes in mediul online, inainte sa iși cumpere prima…

- Cel mai așteptat film al lui Selly s-a lansat in cinematografele din Romania. In cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, vloggerul a dezvaluit suma pe care a trebuit sa o scoata din buzunar pentru ca pelicula "Buzz House" sa fie una de succes.

- Dan Bittman a decis sa inchida cariera de burlac cat de curand. La 62 de ani, varsta pe care a implinit-o ieri, solistul nu mai alearga dupa frumuseți, așa cum a facut-o intreaga sa viața de rock star, și dupa confort. ”Vreau o doamna trecuta de 70 de ani. Sa fie miliardara, nu milionara și sa-și doreasca…

- Andra Gogan, cea mai urmarita artista romanca pe TikTok de la apariția aplicației, a gasit o noua sursa de facut bani de pe urma celebritații sale. Influencerița vedeta pe videoaplicația sus amintita devenita cea mai populara la nivel global, dar și in țara noastra in randul tinerilor, iși pune la bataie…

- Selly se pregatește sa lanseze un nou film, in luna aprilie a acestui an. Celebrul vlogger a realizat proiectul in doar 4 luni și a investit aproximativ un milion de euro.Celebrul vlogger Selly a investit un milion de euro intr-un film, marcand o noua etapa importanta in cariera sa. Detaliile furnizate…

- Selly și Smaranda Știrbu formeaza un cuplu de cinci ani și se ințeleg foarte bine. In ceea ce privește cadourile oferite la sarbatori importante, precum Valentine's Day sau ziua de naștere, alegerea poate sa fie grea, dar influencerul a gasit o metoda simpla prin care a scapat de procesul cautarii.