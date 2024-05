Criza forţei de muncă în România ar putea căpăta amploare. Până la 50% dintre angajații asiatici vor să plece din țară Romania ar putea ramane fara o mare parte dintre angajații asiatici. Mulți vor sa plece dupa intrarea țarii in Spațiul Schengen aerian și maritim. Potrivit specialiștilor, criza forței de munca ar putea capata amploare. Angajații asiatici planuiesc sa plece din Romania. Țara s-ar putea confrunta cu o criza a forței de munca Intre 30 și 50 la suta dintre muncitorii asiatici ar planui sa plece in Occident, arata datele firmelor de resurse umane, citate de Observator News . Pe langa faptul ca ar putea duce la o lipsa și mai mare a personalului pe piața muncii, acest lucru va crea probleme privind… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

