Stiri pe aceeasi tema

- Care sunt cele mai inteligente rase de pisici. Ele sunt cunoscute pentru frumusețea lor, insa puțini știu cat de ușor pot fi dresat și cat de cuminți sunt. Acestea sunt perfecte pentru familii.

- Motanul pe nume Max Doe vine la universitate ca la munca și este favoritul studenților și al profesorilor. Motanul pe nume Max, care vine in campusul Universitații din Vermont ca la serviciu, a devenit o parte integrala din viața profesorilor și a studenților. Prin urmare, Consiliul de Administrație…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Haos in Slovacia dupa ce prim-ministrul Robert Fico a fost impușcat acum doua zile de un poet nemulțumit de politica sa pro-rusa. Peste 30 de persoane au fost reținute in urma incidentului dupa ce anchetatorii au descoperit mesaje de instigare la atentate postate inclusiv…

- Radu Pietreanu a fost invitat in „Gala Romania, ești Campioana!”, in ediția speciala de Paște difuzata duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Și Iulia Albu se afla printre invitații de la iUmor din aceasta seara.Duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, telespectatorii vor urmari…

- Un cuplu de francezi din Nisa a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare pentru deținerea a 159 de pisici și 7 ciini in apartamentul lor de 80 mp. Animalele au fost descoperite anul trecut traind in condiții mizere, suferind de malnutriție, deshidratare, și avind paraziți, conform BBC. Judecatorul…

- Alerta alimentara in Romania! Mai multe magazine cunoscute din diverse regiuni ale țarii au fost identificate ca avand in vanzare produse din carne de pui contaminate cu Salmonella. Aceasta bacterie periculoasa poate cauza toxiinfecții alimentare severe.

- Nu este prima data cand vorbim de lucruri și locuri spectaculoase pe care Romania inca le mai are. Așa ca, din ciclul „Turist prin țara mea!”, te invitam la o noua calatorie virtuala spre Alpii Transilvaniei, un loc unic in Romania, unde se afla și o cascada superba care completeaza perfect frumusetea…

- Platforma a lansat o versiune timpurie a apelurilor video si audio pentru unii utilizatori, in octombrie anul trecut, dupa ce Musk a spus ca vrea sa o transforme intr-o super aplicatie, care sa ofere servicii de la mesagerie la plati peer-to-peer. ”In curand”, a spus Musk intr-un raspuns scurt pe X…