Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din data de 27 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, mama Andradei a intervenit, printr-un apel telefonic, in cadrul emisiunii, dupa ce fiica sa și Iuliana au avut parte de un nou conflict. Iata ce cuvinte și-au adresat cele doua, dar și ce a fost rugata tanara de 19 ani de mama ei…

- Laura și Cristian de la Mireasa sunt primii concurenți care s-au declarat un cuplu in competiție, iar de curand au aparut și primele probleme intre tanara și mama iubitului ei. Doamna Daniela a dat de ințeles ca e mai apropiata de Andrada, in timp ce fiul ei are o relație cu Laura.

- Sambata, dupa ce au avut o lunga discuție, Delia și Dediș s-au sarutat. Ulterior, Delia i-a marturisit Mariei ca nu știe daca Dediș este pregatit pentru un urmator pas intre ei. Se indoia chiar de ceea ce concurentul ar fi simțit inainte sa o sarute.

- Sambata seara, Valentin și Cristian și-au spus vorbe grele. Valentin i-a spus lui Cristian ca a venit in emisiune doar ca sa se ridice din nou. Ulterior, Valentin i-a menționat lui Cristian, pe un ton acuzator, diverse lucruri din trecutul lui.

- Antonia a decis sa se desparta de Valentin. In seara petrecerii, concurenta și-a exprimat incertitudinea in ceea ce privește relația ei cu cel cu care, de curand, confirmase ca formeaza un cuplu. Tanara i-a marturisit partenerului sau ca se simte confuza și ca a intrat in relația cu el cumva forțata.

- Valentina a parasit casa Mireasa in urma votului publicului. Gala de pe 16 februarie a fost cea in care și-a aflat eliminarea. Dupa ce a parasit casa Mireasa, Valentina a venit cu un mesaj pentru cei care au susținut-o și incurajat-o.

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Cristian și Laura au petrecut cateva momente de relaxare in jacuzzi. Au sau nu cei doi concurenți ai emisiunii de la Antena 1 planuri de viitor impreuna. Iata ce au discutat!

- Dediș a avut doua intalnire cu Delia, dar in același timp, vrea sa o cunoasca mai bine și pe Eliza, despre care spune ca nu a aflat foarte multe, dar i-a starnit interesul. Concurentul a stat de vorba cu o alta fata, Iuliana, despre intreaga situație.