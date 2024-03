Stiri pe aceeasi tema

- Cand pareau ca apele s-au mai liniștit, intre Laura și Cristian au aparut noi tensiuni. Cei doi au mers la intalnirea cu parinții, atunci cand tatal concurentei i-a reproșat lui Cristian ca este un barbat rece și indiferent cu fiica lui.

- In ediția din data de 20 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Georgiana a dormit in casa baieților prilej numai bun sa afle lucruri despre ei, dar și despre relațiile și tatonarile dintre ei și unele concurente. Insa, pe langa timpul prețios petrecut alaturi de ceilalți concurenți, tanara…

- Hatice și Mihai sunt unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa, sezonul 7. Evoluția lor in casa a fost una care a ajuns la sufletul publicului, astfel ca, in finala competiției de la Antena 1, cei doi au ales sa iși spuna marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila. Astazi a fost o zi speciala pentru…

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Cristian și Laura au petrecut cateva momente de relaxare in jacuzzi. Au sau nu cei doi concurenți ai emisiunii de la Antena 1 planuri de viitor impreuna. Iata ce au discutat!

- Ediția de astazi de la Mireasa a adus o eliminare in randul baieților. Silviu a obținut cele mai puține voturi, prin urmare, a parasit competiția. Tanarul spune ca și-ar fi dorit sa aiba șansa sa le cunoasca mai bine pe fete, dar a ajuns sa fie implicat in tot felul de conflicte.

- Daria și Adrian de la Mireasa, sezonul 8, sunt doi dintre cei mai controversați foști concurenți. In urma cu puțin timp, chiar tanara a vorbit despre cum se ințelege cu mama iubitul ei, dupa parasirea competiției de la Antena 1. Iata ce declarații a facut Daria!

- Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, este foc și para! Fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 a avut, de curand, o reacție acida la adresa celor care l-au criticat. Iata postarea facuta de fostul concurent de la Mireasa, la scurt timp dupa ce soția lui a ajuns la spital!

- Vlad pe Catalina de la Mireasa, sezonul 7, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cand au parasit casa "Mireasa". De curand, cei doi au aniversat 11 luni de relație. Iata cum a surprins-o fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 pe partenera sa cu aceasta ocazie!