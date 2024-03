Stiri pe aceeasi tema

- De curand, s-a zvonit ca Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, ar avea o noua iubita, mai exact pe nimeni alta decat Luiza, o fosta concurenta din același sezon. Madi a confirmat ca a auzit aceste speculații, dand de ințeles ca știa de presupusa relație. In schimb, Luiza a fost deranjata ca s-a spus ca ar…

- Alina de la Mireasa, sezonul 5, este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mamaia. Fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a publicat noi imagini cu bebelușul ei. Iata cat de mult seamana micuțul baiețel cu cei doi foști con cuenti ai emisiunii de la Antena 1!

- Alina de la Mireasa, sezonul 5, radiaza de fericire de cand a devenit mamaia. Fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a publicat noi imagini cu bebelușul ei. Iata cat de mult seamana micuțul baiețel cu tanara mamica!

- Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, se ințeleg mai bine ca niciodata, iar relația lor evolueaza extrem de bine in afara competiției de la Antena 1. Iata in compania cui s-au fotografiat cei doi tineri! și-au uimit complet fanii.

- Daria și Adrian de la Mireasa, sezonul 8, sunt doi dintre cei mai controversați foști concurenți. In urma cu puțin timp, chiar tanara a vorbit despre cum se ințelege cu mama iubitul ei, dupa parasirea competiției de la Antena 1. Iata ce declarații a facut Daria!

- De curand, Gabriela Pițigoiu, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 6, a publicat o imagine cu fiul sau, pe pagina ei de Instagram. Baiețelul tinerei și al lui Valentin Harle a implinit patru luni. Iata mesajul emoționant pe care l-a transmis Gabriela Pițigoiu!

- Gabriela Pițigoiu de la Mireasa, sezonul 5, și-a incantat fanii, de curand, cu o noua fotografie in care apare alaturi de micuțul ei, Tudor. Iata imaginea emoționanta postata de fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1. Cat de mult seamana micuțul cu tanara mamica.

- Gabriela de la Mireasa, sezonul 6, a devenit mama in urma cu cateva luni, la scurt timp dupa ce s-a desparțit de Valentin, cel pe care il cunoscuse in competiție. Cei doi au impreuna un fiu, iar sarbatorile din acest an au fost cu totul speciale pentru tanara, fiind primele in rolul de mama.