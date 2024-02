Stiri pe aceeasi tema

- Giovana, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, a publicat primele imagini cu burtica de gravida. Soția lui Sese este insarcinata cu al doilea copil, la doar 8 luni de cand și-a adus pe lume fiica.

- In urma cu o luna și jumatate, Giovana și Sese au anunțat in cadrul ediției aniversare Antena Stars ca familia lor se marește. Fosta concurenta este insarcinata pentru a doua oara, iar de curand a postat și primele imagini cu burtica de gravida.

- Au format unul dintre cele mai indragite cupluri din casa Mireasa, in sezonul 5, dar s-a zvonit ca s-ar fi desparțit de mai multe ori. Sabrina și Perneș au vorbit, de curand, despre relația lor, dar și despre presupusa sarcina, asta dupa ce, in urma cu cateva luni, tanara s-a afișat cu o burtica suspecta.

- Daria și Adrian de la Mireasa, sezonul 8, sunt doi dintre cei mai controversați foști concurenți. In urma cu puțin timp, chiar tanara a vorbit despre cum se ințelege cu mama iubitul ei, dupa parasirea competiției de la Antena 1. Iata ce declarații a facut Daria!

- Gabriela Pițigoiu de la Mireasa, sezonul 5, și-a incantat fanii, de curand, cu o noua fotografie in care apare alaturi de micuțul ei, Tudor. Iata imaginea emoționanta postata de fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1. Cat de mult seamana micuțul cu tanara mamica.

- Gabriela de la Mireasa, sezonul 6, a devenit mama in urma cu cateva luni, la scurt timp dupa ce s-a desparțit de Valentin, cel pe care il cunoscuse in competiție. Cei doi au impreuna un fiu, iar sarbatorile din acest an au fost cu totul speciale pentru tanara, fiind primele in rolul de mama.

- Gabriela și Valentin s-au cunoscut in casa Mireasa, s-au casatorit la finalul competiției, dar la cateva luni distanța, cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite. Foștii concurenți s-au desparțit in perioada in care Gabriela era insarcinata pentru prima data.