- Cristi și-a dorit sa fie eliminat și așa s-a și intamplat. Concurentul a fost propus spre nominalizare de cele mai multe fete, inclusiv Eliza, singura tanara de care s-a apropiat mai mult in competiție.

- In ediția din data de 8 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, un nou concurent a calcat pragul emisiunii. Ștefan, in varsta de 25 de ani și absolvent al Facultații de Educație Fizica și Sport, a venit pentru a-și intalni marea dragoste in cadrul competiției de la Antena 1. Mai mult decat atat,…

- Cristina și Alex s-au declarat in urma cu o luna un cuplu, dar se pare ca inca exista unele probleme intre cei doi. Concurenta se teme ca dintr-o relație frumoasa ar putea ca intr-o zi totul sa se spulbere.

- Cand pareau ca apele s-au mai liniștit, intre Laura și Cristian au aparut noi tensiuni. Cei doi au mers la intalnirea cu parinții, atunci cand tatal concurentei i-a reproșat lui Cristian ca este un barbat rece și indiferent cu fiica lui.

- In ediția din data de 20 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Georgiana a dormit in casa baieților prilej numai bun sa afle lucruri despre ei, dar și despre relațiile și tatonarile dintre ei și unele concurente. Insa, pe langa timpul prețios petrecut alaturi de ceilalți concurenți, tanara…

- Antonia a decis sa se desparta de Valentin. In seara petrecerii, concurenta și-a exprimat incertitudinea in ceea ce privește relația ei cu cel cu care, de curand, confirmase ca formeaza un cuplu. Tanara i-a marturisit partenerului sau ca se simte confuza și ca a intrat in relația cu el cumva forțata.

- Dupa ce aproape o luna și-a concentrat atenția asupra lui Albert, cu care a și ieșit, Antonia s-a reorientat. Concurenta s-a apropiat de Valentin, cu care este impreuna incepand de astazi, fiind al treilea cuplu din casa Mireasa.

- Dediș a avut doua intalnire cu Delia, dar in același timp, vrea sa o cunoasca mai bine și pe Eliza, despre care spune ca nu a aflat foarte multe, dar i-a starnit interesul. Concurentul a stat de vorba cu o alta fata, Iuliana, despre intreaga situație.