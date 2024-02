Stiri pe aceeasi tema

- Maria de la Mireasa, sezonul 7, și-au pus fanii pe ganduri cu ultima fotografie facuta publica pe rețelele sociale. Ei bine, fosta concurenta a emisiunii de la Antena 1 a publicat, de curand, pe pagina sa de Instagram o imagine care a ridicat multe semne de intrebare. Iata ce a postat tanara!

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Alex Macarie, care a participat la Mireasa, sezonul 7. A implinit 28 de ani, iar oamenii dragi nu au uitat de acest moment important. Un fost concurent dintr-un sezon diferit i-a dat dedicații pe TiKTok.

- Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, se ințeleg mai bine ca niciodata, iar relația lor evolueaza extrem de bine in afara competiției de la Antena 1. Iata in compania cui s-au fotografiat cei doi tineri! și-au uimit complet fanii.

- Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, este foc și para! Fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 a avut, de curand, o reacție acida la adresa celor care l-au criticat. Iata postarea facuta de fostul concurent de la Mireasa, la scurt timp dupa ce soția lui a ajuns la spital!

- Vlad pe Catalina de la Mireasa, sezonul 7, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cand au parasit casa "Mireasa". De curand, cei doi au aniversat 11 luni de relație. Iata cum a surprins-o fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 pe partenera sa cu aceasta ocazie!

- Armando Radulescu și-a refacut viața, dupa relația cu Andra, tanara pe care o cunoscuse in casa Mireasa, in primul sezon. Cei doi au divorțat, iar in prezent, este impreuna cu femeia care i-a daruit primul copil, un fiu, care a venit pe lume in urma cu cateva luni.

- Hatice și Mihai sunt unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa, sezonul 7. Evoluția lor in casa a fost una care a ajuns la sufletul publicului, astfel ca, in finala competiției de la Antena 1, cei doi au ales sa iși spuna marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila. Iata cum sunt și ce fac…

- Bia și Robert sunt mai fericiți ca niciodata de cand s-au casatorit civil in casa Mireasa. Cei doi au avut, de curand, un nou motiv de bucurie, asta pentru ca au aniversat trei luni de relație și o luna de cand fostul concurent a cerut-o in casatorie pe cea care avea sa ii devina soție la Milano.