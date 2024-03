Stiri pe aceeasi tema

- Cand pareau ca apele s-au mai liniștit, intre Laura și Cristian au aparut noi tensiuni. Cei doi au mers la intalnirea cu parinții, atunci cand tatal concurentei i-a reproșat lui Cristian ca este un barbat rece și indiferent cu fiica lui.

- Laura și Cristian de la Mireasa sunt primii concurenți care s-au declarat un cuplu in competiție, iar de curand au aparut și primele probleme intre tanara și mama iubitului ei. Doamna Daniela a dat de ințeles ca e mai apropiata de Andrada, in timp ce fiul ei are o relație cu Laura.

- Hatice și Mihai sunt unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa, sezonul 7. Evoluția lor in casa a fost una care a ajuns la sufletul publicului, astfel ca, in finala competiției de la Antena 1, cei doi au ales sa iși spuna marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila. Astazi a fost o zi speciala pentru…

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Cristian și Laura au petrecut cateva momente de relaxare in jacuzzi. Au sau nu cei doi concurenți ai emisiunii de la Antena 1 planuri de viitor impreuna. Iata ce au discutat!

- Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, se ințeleg mai bine ca niciodata, iar relația lor evolueaza extrem de bine in afara competiției de la Antena 1. Iata in compania cui s-au fotografiat cei doi tineri! și-au uimit complet fanii.

- Vlad pe Catalina de la Mireasa, sezonul 7, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cand au parasit casa "Mireasa". De curand, cei doi au aniversat 11 luni de relație. Iata cum a surprins-o fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 pe partenera sa cu aceasta ocazie!

- Bia și Robert sunt mai fericiți ca niciodata de cand s-au casatorit civil in casa Mireasa. Cei doi au avut, de curand, un nou motiv de bucurie, asta pentru ca au aniversat trei luni de relație și o luna de cand fostul concurent a cerut-o in casatorie pe cea care avea sa ii devina soție la Milano.

- Au format unul dintre cele mai controversate cupluri din casa Mireasa pe cand se aflau in competiție, dar se pare ca nimic nu i-a putut desparți. Doi foști concurenți sunt mai fericiți ca niciodata impreuna și au planuri mari. Vor sa iși duca relația la urmatorul nivel, dupa ce și-au construit casa.