- In ediția din data de 4 martie 2024 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, sezonul 9, Cristian și Valentin au purtat o discuție extrem de serioasa. Cei doi concurenți de la Mireasa vor sa ingroape securea razboiului. Iata ce au transmis in ediția din aceasta seara!

- Doamna Daniela a suparat-o pe Laura dupa ce a afirmat ca o blocheaza pe Andrada, caci in persoana ei, Cristian gasește calitați pe care și le dorește de la o femeie. Iubita tanarului a considerat ca mama spune ca ea nu le are, motiv pentru care a plans.

- Laura și Cristian de la Mireasa sunt primii concurenți care s-au declarat un cuplu in competiție, iar de curand au aparut și primele probleme intre tanara și mama iubitului ei. Doamna Daniela a dat de ințeles ca e mai apropiata de Andrada, in timp ce fiul ei are o relație cu Laura.

- In ediția din data de 20 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Georgiana a dormit in casa baieților prilej numai bun sa afle lucruri despre ei, dar și despre relațiile și tatonarile dintre ei și unele concurente. Insa, pe langa timpul prețios petrecut alaturi de ceilalți concurenți, tanara…

- Sambata seara, Valentin și Cristian și-au spus vorbe grele. Valentin i-a spus lui Cristian ca a venit in emisiune doar ca sa se ridice din nou. Ulterior, Valentin i-a menționat lui Cristian, pe un ton acuzator, diverse lucruri din trecutul lui.

- Antonia a decis sa se desparta de Valentin. In seara petrecerii, concurenta și-a exprimat incertitudinea in ceea ce privește relația ei cu cel cu care, de curand, confirmase ca formeaza un cuplu. Tanara i-a marturisit partenerului sau ca se simte confuza și ca a intrat in relația cu el cumva forțata.

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Cristian și Laura au petrecut cateva momente de relaxare in jacuzzi. Au sau nu cei doi concurenți ai emisiunii de la Antena 1 planuri de viitor impreuna. Iata ce au discutat!

- Situație incurcata pentru unii dintre concurenții sezonului 9 Mireasa! Triunghiul Antonia-Albert-Andrada pare ca este pe cale sa se extinda. Laura spune ca a observat priviri insistente din partea Antoniei catre Cristian, iar Albert a vazut ca Valentin și Antonia s-au ținut de mana la petrecere.