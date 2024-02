Stiri pe aceeasi tema

- Antonia a decis sa se desparta de Valentin. In seara petrecerii, concurenta și-a exprimat incertitudinea in ceea ce privește relația ei cu cel cu care, de curand, confirmase ca formeaza un cuplu. Tanara i-a marturisit partenerului sau ca se simte confuza și ca a intrat in relația cu el cumva forțata.

- Dupa ce aproape o luna și-a concentrat atenția asupra lui Albert, cu care a și ieșit, Antonia s-a reorientat. Concurenta s-a apropiat de Valentin, cu care este impreuna incepand de astazi, fiind al treilea cuplu din casa Mireasa.

- Dediș a avut doua intalnire cu Delia, dar in același timp, vrea sa o cunoasca mai bine și pe Eliza, despre care spune ca nu a aflat foarte multe, dar i-a starnit interesul. Concurentul a stat de vorba cu o alta fata, Iuliana, despre intreaga situație.

- Ediția de astazi de la Mireasa a adus o eliminare in randul baieților. Silviu a obținut cele mai puține voturi, prin urmare, a parasit competiția. Tanarul spune ca și-ar fi dorit sa aiba șansa sa le cunoasca mai bine pe fete, dar a ajuns sa fie implicat in tot felul de conflicte.

- In ediția din data de 5 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, inca de la inceputul interacțiunilor, Șervan și Valentina par ca au dat puțin de greu, caci trecutul care l-au pus pe tava le cam incurca planurile. Iata ce scrisoare a primit concurentul din partea susținatorilor!

- Iuliana și doamna Carmen, mama lui Silviu, au avut parte, in ediția de astazi, din data de 2 februarie 2024, a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, e o mica disputa. Iata ce s-a intamplat intre cele doua, de fapt, dar și de la ce a pornit conflictul!

- Laura a venit in casa Mireasa cu gandul de a-și gasi pe cineva și chiar sa se casatoreasca. La 27 de ani, tanara spune ca este pregatita pentru pasul cel mare și spera ca iși va cunoaște jumatatea in competiție.

- Gabriela Cristea a ajuns ieri, 22 ianuarie, de urgența la spital. Vedeta, care trebuia sa apara la Antena Stars, in emisiunea „Mireasa - Capriciile iubirii”, se confrunta cu probleme de sanatate, astfel ca va lipsi o perioada de pe micul ecran. Ieri, un nou sezon al emisiunii „Mireasa - Capriciile iubirii”…