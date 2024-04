Stiri pe aceeasi tema

- Maria a vrut sa afle cat mai multe detalii despre trecutul lui Ștefan, așa ca l-a luat pe acesta la intrebari despre Adriana, noua concurenta din casa alaturi de care, in trecut, baiatul ar fi trait o frumoasa poveste de dragoste.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…

- Valentin și Antonia de la Mireasa s-au declarat un cuplu pe 14 februarie. Concurentul a fost la un pas de a fi eliminat, dupa ce a fost propus pentru a pleca, dar a fost salvat de votul publicului, de aceea, iubita lui crede ca este nevoie ca fanii lor sa vada mai multe lucruri bune decat negative.

- In ediția din data de 20 februarie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Georgiana a dormit in casa baieților prilej numai bun sa afle lucruri despre ei, dar și despre relațiile și tatonarile dintre ei și unele concurente. Insa, pe langa timpul prețios petrecut alaturi de ceilalți concurenți, tanara…

- Antonia a decis sa se desparta de Valentin. In seara petrecerii, concurenta și-a exprimat incertitudinea in ceea ce privește relația ei cu cel cu care, de curand, confirmase ca formeaza un cuplu. Tanara i-a marturisit partenerului sau ca se simte confuza și ca a intrat in relația cu el cumva forțata.

- Dupa ce aproape o luna și-a concentrat atenția asupra lui Albert, cu care a și ieșit, Antonia s-a reorientat. Concurenta s-a apropiat de Valentin, cu care este impreuna incepand de astazi, fiind al treilea cuplu din casa Mireasa.

- Antonio spune ca a fost atrasa din prima de Albert și ca și-a dorit sa il cunoasca mai bine, dar concurentul parea ca nu este prea incantat. Ieri, tanarul a declarat ca o vede doar ca pe o simpla prietena și ca nu ia in calcul varianta de a forma un cuplu.

- Dediș a avut doua intalnire cu Delia, dar in același timp, vrea sa o cunoasca mai bine și pe Eliza, despre care spune ca nu a aflat foarte multe, dar i-a starnit interesul. Concurentul a stat de vorba cu o alta fata, Iuliana, despre intreaga situație.