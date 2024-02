Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, dupa ce au avut o lunga discuție, Delia și Dediș s-au sarutat. Ulterior, Delia i-a marturisit Mariei ca nu știe daca Dediș este pregatit pentru un urmator pas intre ei. Se indoia chiar de ceea ce concurentul ar fi simțit inainte sa o sarute.

- Sambata seara, Valentin și Cristian și-au spus vorbe grele. Valentin i-a spus lui Cristian ca a venit in emisiune doar ca sa se ridice din nou. Ulterior, Valentin i-a menționat lui Cristian, pe un ton acuzator, diverse lucruri din trecutul lui.

- Antonia a decis sa se desparta de Valentin. In seara petrecerii, concurenta și-a exprimat incertitudinea in ceea ce privește relația ei cu cel cu care, de curand, confirmase ca formeaza un cuplu. Tanara i-a marturisit partenerului sau ca se simte confuza și ca a intrat in relația cu el cumva forțata.

- Dupa ce aproape o luna și-a concentrat atenția asupra lui Albert, cu care a și ieșit, Antonia s-a reorientat. Concurenta s-a apropiat de Valentin, cu care este impreuna incepand de astazi, fiind al treilea cuplu din casa Mireasa.

- Antonio spune ca a fost atrasa din prima de Albert și ca și-a dorit sa il cunoasca mai bine, dar concurentul parea ca nu este prea incantat. Ieri, tanarul a declarat ca o vede doar ca pe o simpla prietena și ca nu ia in calcul varianta de a forma un cuplu.

- Antonia a trecut prin niște episoade neplacute cu fostul ei iubit. Dupa ce a povestit violențele prin care a trecut și momentul cand a pierdut sarcina, mama sa a decis sa intre in direct la Mireasa - Capriciile iubirii, emisiunea de la Antena Stars. Ce i-a spus aceasta a emoționat-o profund pe tanara…

- Dediș a avut doua intalnire cu Delia, dar in același timp, vrea sa o cunoasca mai bine și pe Eliza, despre care spune ca nu a aflat foarte multe, dar i-a starnit interesul. Concurentul a stat de vorba cu o alta fata, Iuliana, despre intreaga situație.

- Ediția de astazi de la Mireasa a adus o eliminare in randul baieților. Silviu a obținut cele mai puține voturi, prin urmare, a parasit competiția. Tanarul spune ca și-ar fi dorit sa aiba șansa sa le cunoasca mai bine pe fete, dar a ajuns sa fie implicat in tot felul de conflicte.