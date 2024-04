Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, in cadrul unei intalniri cu reprezentanții comunitații de romani din Emiratele Arabe Unite ca și-ar dori sa revina in țara, in special experții din zona nucleara. De asemenea, premierul a declarat ca ridicarea unei biserici ortodoxe romane in Emirate este o…

- Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice (UCMH) SRL este noua subsidiara a Hidroelectrica dupa ce a fost achiziționata UCM Reșița. Un administrator special al UCM Reșița, un director economic al unei sucursale a Hidroelectrica și șeful de cabinet al fostului CEO-ului Hidroelectrica, Bogdan Badea,…

- Fostul director al intreprinderii „Calea Ferata a Moldovei, Oleg Tofilat, care și-a dat demisia din funcție in luna februarie, da de pamant cu modul in care este organizat procesul de organizare a licitației spațiilor comerciale de la aeroport și scoate in evidența, in cadrul unei analize, carnețele…

- BRK Financial Group anunța vineri ca detine in portofoliul propriu 1.266.350 acțiuni emise de compania Gabriel Resources Ltd, companie listata la Toronto Stock Exchange, acestea fiind achiziționate la pretul mediu de 0,39 CAD la finalul anului trecut.

- Catalin Drula, presedintele USR, a precizat sambata ca nu detine actiuni la Gabriel Resources sau Swiss Capital. El mentioneaza ca are actiuni in valoare de 2.400 de lei, cumparate in 2008, la un fond de investitii numit Active Dinamic, gestionat de Swiss Capital, iar acel fond de investitii nu detine…

