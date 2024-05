Grupul XTB a realizat un profit net consolidat de 70,1 milioane euro în primul trimestru, în creştere cu 8,8% ”Rezultatele din primele luni ale anului marcheaza performanta inclusiv la nivel global. Tendintele de crestere dominante de pe pietele de actiuni si marfuri, impreuna cu avansul bazei de clienti, au dus la un venit consolidat record de 128,7 milioane Euro (+12,5% an/an) si un profit net consolidat de 70,1 milioane Euro (+8,8% an/an) pentru Grupul XTB”, anunta grupul. In primul trimestru din 2024, Grupul XTB si-a depasit obiectivul trimestrial prin cei 129.700 de investitori noi. Totodata, in luna martie, compania a depasit pragul de un milion de clienti care au utilizat platforma online si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

