- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) Sucursala Prahova a organizat in premiera, la Ploiești, recent, semifinala județeana ”Maratonul pentru Educație Antreprenoriala” – ediția a II-a, competiție de planuri de afaceri, parte a programului național omonim adresat liceenilor și organizat…

- Aleksandr Demidenko, un voluntar originar din regiunea Belgorod care a depus eforturi pentru repatrierea a sute de cetațeni ucraineni, a murit in inchisoare in așteptarea procesului, relateaza Meduza.Potrivit Meduza, care citeaza un canal de Telegram, familia lui Demidenko a fost anunțata despre deces…

- Numele lui Razvan Suma nu se desparte de violoncel. Nu doar in concepția publicului, ci și in realitatea artistului. Razvan a reușit sa promoveze acest instrument pentru publicul generalist, iar acest fapt mi se pare un caștig pentru Muzica, mai ales ca reușește sa mențina atenția asupra lui – și a…

- In Parlamentul Romaniei a fost depus recent un nou proiect de lege care urmeaza sa aduca modificari importante privind plata rovinietei. Aceasta initiativa vine la scurt timp dupa ce noile taxe de drum au fost implementate si a fost conceputa cu scopul de a simplifica procedura de achitare a rovinietei…

- REȘIȚA – La noul pod aflat in construcție sub pasajul Triaj, la care se va ajunge de pe bulevardul Muncii, au fost montate zilele trecute grinzile de susținere! „Vorbim despre primul pod dintre cele cinci ce se vor construi in cadrul acestui proiect, al noului drum ce va lega Govandariul de Centrul…

- Petruța Zamfir s-a decis sa faca pasul spre politica, din postura de candidat al PSD la funcția de primar al comunei Cracaoani. Trecerea din mediul privat spre politica nu o sperie, ba dimpotriva. Ambițioasa, increzatoare in forțele proprii, Petruța Zamfir declara ca are destula experiența pentru a-și…

- In luna martie, pe agenda plenarei Parlamentului European de la Strasbourg se regasește un subiect de mare importanța pentru Romania - returnarea tezaurului istoric furat de Rusia. Calendarul public menționeaza ca acest subiect va fi discutat și se așteapta ca un proiect de rezoluție inițiat de europarlamentarul…