- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, in cadrul unei intalniri cu reprezentanții comunitații de romani din Emiratele Arabe Unite ca și-ar dori ca ei sa revina in țara, in special experții din zona nucleara.

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca statul Qatar este „un broker de securitate respectat in Orientul Mijlociu”, la fel cum Romania este „un factor de stabilitate recunoscut in Europa de Est”. „Statul Qatar este un broker de securitate respectat in Orientul Mijlociu, la fel cum Romania este un factor…

- Ministrul Energiei a declarat intr-o conferinta de presa ca a avut o intrevedere excelenta cu unul dintre cei mai importanti diplomati ai lumii, Mariano Grossi, care conduce Agentia Internationala pentru Energie Atomica, o institutie cu indelungata traditie la nivel global. Potrivit lui Sebastian Burduja,…

- Verdict in cazul Rosia Montana. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca Romania a caștigat procesul cu Gabriel Resources. Companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) solicitasera despagubiri in dosarul arbitral international deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a criticat pe Nicușor Dan, spunand ca actualul primar al Capitalei nu a construit nimic in mandatul de patru ani si ca s-a luptat cu tot felul de inchipuiri. „Parerea mea este ca domnul Nicusor Dan a pierdut patru ani. Si el, si bucurestenii, si Romania. Totusi, capitala Romaniei…

- ”Ca si prim-ministru, este normal sa fiu mandru, alaturi de echipa guvernamentala, dar parca am o jena de a mai vorbi inca odata despre spitalele regionale. De 15 ani de zile, toti politicienii din Romania, toate guvernele din Romania, toti ministrii sanatatii au vorbit si si-au pus in oferta electorala…

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…