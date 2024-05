Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit, iar alte 18 au fost date disparute in urma unor ploi puternice in statul Rio Grande do Sul, in sudul Braziliei, potrivit guvernului regional, relateaza News.ro . Intemperii au afectat 77 de municipalitati in acest stat, in care aproximativ 100 de persoane au fost evacuate de…

- Patru persoane au murit, alte trei sunt ranite si cinci au fost date disparute in urme unei explozii survenite marti la o hidrocentrala in zona lacului de acumulare de la Suviana, in apropierea orasului italian Bologna, relateaza agentia ANSA, potrivit Agerpres.

- O furtuna violenta cu ploi masive a lovit sud-estul Braziliei in weekendul trecut, in special statele Espirito Santo si Rio de Janeiro, provocand moartea a cel putin 25 de persoane. Furtuna a fost cauzata de sosirea unui front rece care a facut ravagii in Rio Grande do Sul la mijlocul saptamanii, apoi…

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata in urma furtunilor severe din sud-estul Braziliei, informeaza DPA.Patru persoane au murit in urma unei alunecari de teren produsa in populara statiune turistica Petropolis, din statul Rio de Janeiro, potrivit agentiei de presa Agencia Brasil, care…

- Alunecarea de teren provocata martea trecuta de ploile abundente care au cazut intr-un sat minier din sudul Filipinelor a facut cel putin 68 de morti, in contextul in care echipele de salvare au renuntat la orice speranta legata de posibilitatea gasirii unor supravietuitori, au anuntat luni autoritatile…

- Agentia de seismologie din Filipine a evaluat ca seismul de sambata, care a avut loc la ora locala 11.22 (5.22, ora Romaniei), a avut magnitudinea de 5,9 si s-a produs la o adancime de 27 km. De asemenea, agentia filipineza a precizat intr-un buletin ca nu se asteapta la pagube, dar ca ar putea avea…

- Cinci persoane au murit, dupa ce un soldat a deschis focul la o baza militara din Mogadiscio, informeaza Rador Radio Romania.Cinci persoane, inclusiv oficiali militari somalezi și un soldat din Emiratele Arabe Unite, au fost ucise sambata dupa ce un soldat a deschis focul intr-o baza militara din…

