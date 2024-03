VIDEO Numeroși morți, în Brazilia, în urma furtunilor puternice Cel putin opt persoane si-au pierdut viata in urma furtunilor severe din sud-estul Braziliei, informeaza DPA. Patru persoane au murit in urma unei alunecari de teren produsa in populara statiune turistica Petropolis, din statul Rio de Janeiro, potrivit agentiei de presa Agencia Brasil, care citeaza autoritatile. Potrivit agentiei, peste 300 de milimetri de ploaie s-au produs in 24 de ore in acest oras situat la circa 70 de kilometri nord de metropola Rio de Janeiro, la o altitudine de peste 800 de metri, scrie agerpres.ro. Au existat victime si in orasele Teresopolis, Arraial… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

