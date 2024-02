Stiri pe aceeasi tema

- Poliția federala din Brazilia a lansat joi o operațiune care ii vizeaza unii dintre cei mai importanți colaboratori ai fostului președinte Jair Bolsonaro, suspectați ca voiau sa organizeze o lovitura de stat dupa infrangerea lui in alegeri, potrivit unor surse implicate in operațiune, citate de Reuters.…

- O ancheta a Biroului controlorului general al Braziliei a scos la iveala o serie de neconcordanțe intre documentele ale Ministerului Sanatatii si carnetul de vaccinare impotriva COVID-19 al fostului președinte Jair Bolsonaro, relateaza AFP, citata de Agerpres.Carnetul de vaccinare arata ca Bolsonaro…

- Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro a beneficiat de un certificat „fals” de vaccinare impotriva COVID-19, a dezvaluit joi o ancheta a Biroului controlorului general al Braziliei, care recomanda, totusi, inchiderea cazului.

- Pentru a marca primul an de la decesul lui Pele, Regele fotbalului, celebra statuie a lui Cristos Mantuitorul de la Rio de Janeiro a fost luminata in culorile Braziliei și proiecția tricoului cu numarul 10. La baza celebrei statui Cristo Redentor, a fost oficiata o slujba prilejuita de implinirea unui…

- FIFA a deschis proceduri disciplinare impotriva Federatiei braziliene de fotbal (CBF) si a celei argentiniene (AFA), dupa ciocnirile dintre suporteri care au intarziat cu aproape treizeci de minute "superclasico", meciul de marti seara dintre Brazilia si Argentina de la Rio de Janeiro, din preliminariile…

- Lionel Scaloni, 45 de ani, selecționerul care a cucerit Copa America, Finalissima și Mondialul cu Argentina, a sugerat ca ar parasi naționala albiceleste dupa 1-0 cu Brazilia pe „Maracana”. Motivele sunt multe: antrenorul e suparat inclusiv ca președintele federației i-a cerut sa-l sprijine pe unul…

- Intr-o perioada in care presa spaniola a speculat ca Ancelotti ar putea ramane la Real Madrid, jurnaliștii brazilieni susțin ca federația de la Rio are situația sub control: „Nu exista niciun risc”. Italianul, 64 de ani, va fi selecționerul Braziliei. In aceasta seara, marți, 21 noiembrie (va fi deja…

- Poliția federala din Brazilia il investigheaza pe fostul președinte, Jair Bolsonaro, pentru inca o posibila nelegiuire: „harțuirea” unei balene cu cocoașa in timp ce se dadea cu ski-jetul in vacanța, scrie The Guardian.