- Echipele masculine de handbal ale Spaniei, Sloveniei, Croatiei, Germaniei, Norvegiei si Ungariei au obtinut biletele pentru Jocurile Olimpice de la Paris, la finalul celor trei turnee preolimpice incheiate duminica la Granollers (Spania), Hanovra (Germania) si Tatabanya (Ungaria), transmite AFP, potrivit…

- Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, este anchetat de poliție pentru ca ar fi harțuit o balena cu cocoașa. El ar fi recunoscut in fața anchetatorilor ca s-a apropiat de o balena in timp ce era intr-o barca in largul coastei de nord a statului Sao Paulo in iunie, anul trecut, dar spune ca…

- Fostul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, si-a indemnat sustinatorii sa participe la un „miting pasnic”, pe 25 februarie, la Sao Paulo, pentru a se apara impotriva acuzatiilor de lovitura de stat formulate impotriva lui.

- Poliția braziliana a dezvaluit detaliile unui plan de lovitura de stat, pus la cale de fostul președinte Jair Bolsonaro cu puțin timp inainte de ultimele alegeri prezidențiale, in care a fost invins de actualul președinte Luiz Inacio Lula da Silva. Potrivit poliției, complotul a avut drept scop impiedicarea…

- Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, și-a predat pașaportul ca parte a unei investigații a Poliției asupra unei tentative de lovitura de stat din 8 ianuarie 2023, care a incercat sa-l mențina la putere, au declarat avocații sai. In operațiuni care au vizat și aliați cheie ai fostului lider…

- Poliția federala din Brazilia a lansat joi o operațiune care ii vizeaza unii dintre cei mai importanți colaboratori ai fostului președinte Jair Bolsonaro, suspectați ca voiau sa organizeze o lovitura de stat dupa infrangerea lui in alegeri, potrivit unor surse implicate in operațiune, citate de Reuters.…

- O ancheta a Biroului controlorului general al Braziliei a scos la iveala o serie de neconcordanțe intre documentele ale Ministerului Sanatatii si carnetul de vaccinare impotriva COVID-19 al fostului președinte Jair Bolsonaro, relateaza AFP, citata de Agerpres.Carnetul de vaccinare arata ca Bolsonaro…

- Fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro a beneficiat de un certificat „fals” de vaccinare impotriva COVID-19, a dezvaluit joi o ancheta a Biroului controlorului general al Braziliei, care recomanda, totusi, inchiderea cazului.