Ciolacu, către românii din Qatar: „Sunt ferm convins că în Qatar câştigaţi mult mai bine” Premierul Marcel Ciolacu a avut, marti, o intalnire cu romanii stabiliti in Qatar, carora le-a spus ca este convins ca in aceasta tara castiga mult mai bine din punct de vedere financiar decat ar castiga in Romania, dar le-a transmis si ca isi doreste ca ei sa revina in tara. „Sunteti intr-o tara total diferita fata de cea in care v-ati nascut si este evident ca eforturile dumneavoastra au fost cu atat mai mari sa va adaptati unei tari atat de diferite de Romania. Aveti respectul meu si ma bucur imens ca ati dat curs invitatiie domnului ambasador. Am venit cu o echipa de ministri, impreuna cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

