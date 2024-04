Stiri pe aceeasi tema

- O celula de criza a fost constituita la nivelul Ministerului de Externe pentru situația din Orientul Mjlociu, conform unor surse Digi24. Discuțiile au loc și in contextul in care premierul Marcel Ciolacu are programata incepand de marți o vizita oficiala in Qatar si Emiratele Arabe Unite.

- Premierul a fost intrebat cine va fi propus pentru functia de primar general al Bucurestiului din partea PSD."Am stabilit o alianta electorala. In acest moment candidatul pentru functia de primar general este doamna Gabriela Firea din partea PSD. In interiorul coalitiei, la fel cum am stabilit si o…

- Premierul țarii e de parere ca una dintre cele mai mari provocari din acest an este economia. Marcel Ciolacu a venit cu completari și a declarat ca Romania a reușit sa faca progrese semnficative. „Vedem multe state europene, Germania, care este motorul principal al Europei, a avut dificultați anul trecut…

- Pana in prezent, nu a fost luata nicio decizie politica privind o eventuala comasare a unora dintre alegerile programate pentru 2024, a declarat premierul Marcel Ciolacu, presedinte al PSD, miercuri. „In acest moment, conform legislatiei, lucrurile sunt clare: avem europarlamentare, locale, turul unu,…

- Prim ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, l a primit astazi, la Palatul Victoria pe ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Hakan Fidan. Prim ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, l a primit astazi, la Palatul Victoria pe ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia, Hakan Fidan, transmite…

- Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, vine la București și va avea o intalnire cu premierul Marcel Ciolacu. Ministrul turc de Externe va fi primit de premierul Romaniei la Palatul Victoria in dupa-amiaza de 31 ianuarie 2024. Vizita oficialului turc in Romania vine in continuarea unui turneu…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a cerut colegilor de partid sa nu-l excluda din PSD, daca vor pierde alegerile din 2024. Ciolacu a spus ca a ințeles regulile politice și se va retrage singur de la conducerea PSD.”Cu adevarat am promis ca nu o sa-mi fac un partid, dupa ce colegii mei…