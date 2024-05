Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat miercuri ca Rusia isi va extinde si mai mult "zona-tampon" din interiorul Ucrainei, daca Kievul primeste de la Statele Unite rachete ATACMS cu raza de actiune mai lunga, care ii permit sa loveasca mai adanc in interiorul Rusiei, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Moscova se teme de spionaj. Astfel ca, Rusia face tot mai dificila deplasarea in strainatate pentru unii oficiali, din cauza temerilor ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete de stat intr-un moment in care se desfașoara cea mai grava criza a relațiilor cu Occidentul din ultimii…

- Rusia ingreuneaza calatoriile in strainatate pentru unii oficiali din cauza temerilor ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete de stat, au declarat noua surse pentru agenția Reuters, care noteaza ca aceasta masura vine pe fondul celei mai grave crize in relațiile Moscovei cu Occidentul…

- A doua zi dupa ce Rusia a blocat cu veto la ONU continuarea activitații grupului de experți care monitorizeaza respectarea sancțiunilor impuse Coreei de Nord pe fondul programului nuclear al Phenianului, Rusia a transmis ca marile puteri au nevoie de o noua abordare a Coreei de Nord, acuzand Statele…

- Comentariile facute de Vladimir Putin asupra armelor nucleare, intr-un interviu difuzat marti de mass-media publice ruse, nu constituie o amenintare cu folosirea acestor arme, a precizat miercuri Kremlinul, care a acuzat Washingtonul ca a scos din context afirmatiile presedintelui rus, relateaza Reuters.…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

