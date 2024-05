Dreapta Unita vine cu propuneri concrete in aceasta directie. Candidatilor aliantei Dreapta Unita le este clar ce au de facut, atunci cand vor ajunge in Parlamentul European astfel incat sa reprezinte eficient interesele economice ale Romaniei. Definitivarea integrarii economice a Romaniei in Uniunea Europeana o reprezinta trecerea la moneda euro. Incepand cu aderarea la UE, in 2007, Romania a avut in vedere aceasta tranzitie, iar acum suntem in momentul cheie in care trebuie sa facem acest pas. Discutam despre un viitor economic marcat de stabilitate si prosperitate, care este asumat de Dreapta…