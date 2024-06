Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Naționala Democrata (NDA) condusa de premierul Narendra Modi ar putea caștiga la alegerile generale din India care s-au incheiat sambata, 1 iunie, o majoritate de doua treimi in camera inferioara a parlamentului, formata din 543 de membri, unde este nevoie de 272 pentru o majoritate simpla,…

- Cel putin 27 de oameni au murit, dintre care patru copii, intr-un incendiu care a izbucnit sambata intr-un parc de distractii din vestul Indiei, conform unui nou bilant al politiei, relateaza AFP. „Am confirmat moartea a 27 de persoane in incendiu”, a declarat presei, sambata noapte, Radhika Bharai,…

- Indicele compozit al managerilor de achizitii (PMI) al HCOB pentru zona euro,, compilat de S&P Global si vazut ca un bun indicator al sanatatii economice generale, a revenit la 51,7 in aprilie, de la 50,3 din martie, depasind o estimare preliminara de 51,4. Aceasta a fost a doua luna cand indicele a…

- Tesla, intr-o audiere la Inalta Curte din Delhi de saptamana aceasta, a declarat ca compania indiana a continuat sa-si faca publicitate produselor cu marca ”Tesla Power”, in ciuda unei notificari de incetare si renuntare trimisa in aprilie 2022, conform detaliilor procedurilor publicate vineri pe site-ul…

- Grupul a declarat marti ca anticipeaza o scadere de 40% – 45% a veniturilor operationale in prima jumatate a anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2023, deoarece are dificultati sa-si pastreze cota pe piata de lux din ce in ce mai exigenta. Actiunile si-au redus usor pierderile, la un declin de…

- Producatorul de vehicule electrice al lui Elon Musk a scazut preturile pentru varianta de baza Model Y la 42.990 de dolari, in timp ce variantele cu autonomie si performante mai mari sunt acum la preturi de 47.990 de dolari si, respectiv, 51.490 de dolari, potrivit site-ului sau. Versiunea de baza a…

- Este asteptat ca economia indiana va prezenta aceeasi rata de expansiune de la an la an pentru anul financiar 2023/24, a adaugat Sitharaman, invocand impactul imbunatatirii gestionarii inflatiei si al stabilitatii macroeconomice. „Speram ca trimestrul patru va avea o crestere de 8% sau depeste 8%,…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si Fondul Monetar International si-au redus recent previziunile privind cresterea economiei zonei euro, la 0,6%, respectiv 0,9%. ”Economia europeana continua sa isi imbunatateasca activitatea si sa isi modereze cresterea ocuparii fortei de munca.…