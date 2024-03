Marcel Ciolacu, doar două fraze despre întâlnirea cu Ursula von der Leyen Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit in aceasta dimineața cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezenta la București la Congresul Popularilor Europeni. Premierul Marcel Ciolacu a scris doar doua fraze despre intalnirea pe care a avut-o cu Ursula von der Leyen din aceasta dimineața. ”Am discutat in aceasta dimineața cu președinta Comisiei Europene , Ursula von der Leyen, despre prioritațile europene ale Romaniei, aderarea completa la spațiul Schengen și implementarea PNRR. Am vorbit despre amenințarile reprezentate de Federația Rusa, pericolul extremismului și nevoia de stabilitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Congresul Partidului Popular European incepe miercuri, la Romexpo, in prezenta a peste 2.000 de delegati din peste 40 de tari. Cei mai multi dintre participanti au ajuns deja in Romania. Popularii europeni decid strategia pentru alegerile pentru Parlamentul European, stabilesc manifestul Partidului…

- Congresul Partidului Popular European (PPE) incepe, miercuri, la Romexpo, in prezenta a peste 2.000 de delegati din peste 40 de tari. Cei mai multi dintre participanti au ajuns deja in Romania. Popularii europeni decid strategia pentru alegerile pentru Parlamentul European, stabilesc manifestul Partidului…

- Ciuca, despre cel mai important eveniment politic din UE, inaintea alegerilor europarlamentare: Semnul sub care se desfasoara acest congres este unul al unitatii, al solidaritatii si al deciziilor pe care trebuie sa le luam pentru cetatenii Europei, pentru cetatenii Romanie “Ma bucur foarte mult ca…

- Europarlamentarul roman a raspuns intrebarilor reporterilor despre șansele actualului președinte al Romaniei de a ocupa o funcție inalta europeana dupa incheierea mandatului sau:Reporter - Klaus Iohannis a fost vehiculat initial pentru functia de inalt reprezentant al Uniunii Europene politica externa.…

- Presedintele PPE, Manfred Weber, a declarat marti, la Bucuresti, in conferinta de presa comuna cu presedintele PNL, Nicolae Ciuca, ca Romania trebuie sa puna oameni competenti in Parlamentul European. „Romania va decide pe 9 iunie daca va avea o echipa puternica in Bruxelles sau isi va irosi voturile…

- Romania devine inima Europei, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca, despre congresul PPE care va avea loc miercuri și joi la București. La eveniment vor participa peste 1500 de delegați din 44 de țari, precum și 13 șefi de state și guverne. „Maine (miercuri – n.r.), Romania devine inima Europei. Incepe…

- Partidul Popular European (PPE) isi va organiza congresul pe 6 si 7 martie la complexul Romexpo din Bucuresti, a anuntat joi formatiunea politica paneuropeana intr-un comunicat.Gazduit de Partidul National Liberal, de presedintele PPE Manfred Weber si de secretarul general al PPE, Thanasis Bakolas,…