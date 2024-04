Stiri pe aceeasi tema

- „Provocarea pe care o avem este aceea de a cheltui o suma importanta de bani. O provocare foarte mare pentru Romania privind capacitatea sa administrativa. Ne aflam in exercitiul financiar 2021-2027, banii puteau fi folositi din iulie 2022, cand au fost adoptate regulamentele, rata de absorbtie de 4%,…

- O reușita importanta in contextul in care anul trecut Parlamentul European a votat impotriva raportului prezentat de fostul negociator de dreapta al legislativului european. Plenul Parlamentului European a aprobat cu 380 voturi pentru din 582 eurodeputați prezenți, prioritațile bugetare pentru anul…

- La eveniment vor participa președinte Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European Roberta Metsola, dar 13 șefi de state și de guverne din Uniunea Europeana. Importanța evenimentului este data nu doar de anvergura lui, dar și de agenda care va fi pusa in dezbatere (politici…

- Un studiu realizat la nivel international privind implicarea civica a elevilor de clasa a opta, cercetare care a inclus si Romania, arata ca elevii romani au mai mare incredere in institutiile europene decat in cele nationale. Raportul dat publicitatii in urma studiului arata ca 69%, dintre elevii romani…

- ”Avem astazi biroul Grupului Social Democrat din Parlamentul European la Bucuresti. Este o buna ocazie sa discutam despre modul in care Uniunea Europeana poate sa contribuie la dezvoltarea Romaniei, a tarilor noastre le care le reprezentam. As vrea, pana sa vorbesc de cresterea nivelului de trai, despre…

- Europarlamentarul Corina Cretu a anuntat ca, vinerea trecuta, Comisia Europeana a aprobat doua scheme de ajutor de stat notificate de Romania, destinate fermierilor, una in valoare de 241 de milioane de euro, iar a doua de 56 de milioane de euro, conform Agerpres. „Comisia Europeana a aprobat doua scheme…

- Florin Barbu a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN, cat a pierdut agricultura romaneasca din cauza razboiului din Ucraina. “In momentul de fata stim foarte bine ca atunci cand a inceput razboiul in Ucraina, Rusia a inceput acest razboi absurd in Ucraina, practic piata de cereale la nivel mondial…

- ”Regiunea Nord-Est, Moldova, este una dintre cele mai sarace regiuni din Romania si ne propunem sa elaboram o strategie speciala pentru reducerea decalajelor dintre aceasta si celelalte regiuni, cu gandul in primul rand la imbunatatirea nivelului de trai al oamenilor, de la sat sau de la oras. Toate…