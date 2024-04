Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare provocare a Romaniei este de a cheltui banii de la Uniunea Europeana din perspectiva capacitații sale administrative, a declarat Corina Crețu, deputat in Parlamentul European, S&D, in cadrul conferinței „Romania dezvoltata cu 90 miliarde euro de la UE. Ce urmeaza?”, organizata de Economedia…

- Inainte de a va vorbi despre ce am muncit eu, in Parlamentul European, cu privire la creșterea salariului minim, vreau sa remarc, dintr-o analiza publicata recent de Comisia Europeana cu privire la Romania, doua observații pe care, in mod cert, le resping.

- Ministrul Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a transmis, miercuri, ca cererea de plata 3 din PNRR nu este blocata, iar autoritatile din Romania sunt in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene pentru indeplinirea jaloanelor si tintelor. ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog…

- Un studiu realizat la nivel international privind implicarea civica a elevilor de clasa a opta, cercetare care a inclus si Romania, arata ca elevii romani au mai mare incredere in institutiile europene decat in cele nationale. Raportul dat publicitatii in urma studiului arata ca 69%, dintre elevii romani…

- Raportul european al studiului International Civic and Citizenship Education Study 2022, bazat pe date din 18 tari, inclusiv Romania, a fost publicat joi de Asociatia Internationala pentru Evaluarea Performantelor Educationale, iar concluziile privind Romania au fost publicate de Ministerul Educatiei.…

- ”Companiile de masini chineze sunt cele mai competitive companii auto din lume. Asadar, cred ca vor avea un succes semnificativ in afara Chinei, in functie de ce fel de tarife sau bariere comerciale sunt stabilite”, a spus Musk la apelul Tesla privind veniturile, de miercuri. ”Sincer, cred ca, daca…

- Scrisoarea semnata de acești europarlamentari evidențiaza importanța eliminarii controalelor la frontiera terestra dintre cele trei țari, in special pentru facilitarea circulației turiștilor și a schimburilor comerciale. Aceasta propunere vine in contextul eforturilor de consolidare a spațiului Schengen…

- ”Regiunea Nord-Est, Moldova, este una dintre cele mai sarace regiuni din Romania si ne propunem sa elaboram o strategie speciala pentru reducerea decalajelor dintre aceasta si celelalte regiuni, cu gandul in primul rand la imbunatatirea nivelului de trai al oamenilor, de la sat sau de la oras. Toate…