Ce fel de alegeri sunt astea? Vi se pare normala toata invazia asta de gunoaie politice care nu este capabila sa serveasca nicio prioritate a Romaniei? Cit de morale și de scirboase sunt aceste partide care iși elimina din lideri pentru a lansa personaje scoase din palarie? Vi se pare normala aceasta incleștare oarba a doua partide politice ajunse la putere pentru a impinge un figurant politic pe scaunul de primar al Capitalei? Ce fel de alegeri prezidențiale sunt alea puse de culesul cartofilor, care iși propun sa-l ajute pe Klaus Iohannis sa parvina și european sau euro-atlantic? Ce fel de alegeri sunt astea cu un semi-analfabet… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

