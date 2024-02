Stiri pe aceeasi tema

- ”Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, tocmai a anuntat in plenul Parlamentului European ca retrage propunerea controversata privind reducerea nejustificata a consumului de pesticide in Europa. Noi, europarlamentarii PNL si intreg Grupul PPE, am fost intotdeauna impotriva propunerii care…

- Florin Barbu a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN, cat a pierdut agricultura romaneasca din cauza razboiului din Ucraina. “In momentul de fata stim foarte bine ca atunci cand a inceput razboiul in Ucraina, Rusia a inceput acest razboi absurd in Ucraina, practic piata de cereale la nivel mondial…

- Comisia Europeana lucreaza la o noua propunere care ar putea permite statelor din Est, precum Polonia și Ungaria, sa impuna restricții asupra cerealelor care sosesc din Ucraina in cazul unor ''perturbari'' ale pieței. "Trebuie sa ținem cont de sensibilitatea sectoarelor agricole, in special in țarile…

- Dan Motreanu și Daniel Buda, europarlamentarii PNL și membri ai grupului PPE, sunt de parere ca Uniunea Europeana trebuie sa ia urgent masuri suplimentare pentru sprijinirea fermierilor. “Am solicitat Comisiei Europene, impreuna cu colegul meu Daniel Buda, creșterea bugetului rezervei de criza a Politicii…

- Situatia fermierilor din Uniunea Europeana, inclusiv din Romania, este subiect de dezbatere si in Parlamentul European. Ordinea de zi din legislativul de la Strasburg a fost suplimentata cu acest punct, la propunerea europarlamentarului Daniel Buda, vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura. Alina…

- Presedinte Consiliului National de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, a declarat, sambata, la Alba Iulia ca formatiunea politica si-a propus sa castige toate alegerile care vor avea loc in 2024, victoria insemnand nu doar primul loc, ci sa aiba si majoritatea. „Tinta noastra este sa obtinem din partea…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu spune ca masura de susținere a sectorului apicol și piscicol ar putea sa fie prelungita pana la 30 iunie, odata ce va fi finalizat cadrul cu Ucraina de catre Comisia Europeana. „Sigur, asteptam de la Comisia Europeana prelungirea cadrului cu…