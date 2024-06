Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, transmite ca nu a avut niciun angajament de colaborare cu Securitatea, iar Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a emis doua adeverinte in acest sens.

- Un document important a ieșit la iveala acum și dezvaluie chestiuni grave despre Nicușor Dan. Conform acestui document, Nicușor Dan ar fi colaborat cu Securitatea pe vremea cand avea doar 17 ani, chiar inainte de olimpiada internaționala de matematica din 1988, care a avut loc in Australia. Nicușor…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca reconstructia stadionului Dinamo nu are nevoie de PUZ si ca in spatiul public circula informații false pe aceasta tema. „O minciuna grosolana circula in spatiul public, anume ca suspendarea PUZ Sector 2 a dus la blocarea constructiilor de la…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca, intr-un ritm de reabilitare a retelei principale de termoficare a Bucurestiului de 70 de kilometri de conducta principala pe an, in urmatorii patru ani principalele probleme in ceea ce priveste asigurarea caldurii si a apei calde in reteaua centralizata…

- Turnatorii infiltrați printre luptatorii anticomuniști erau platiți foarte bine de comuniști. Ei primeau 1.000 de lei intr-o perioada in care salariul mediu in Romania era de aproximativ 350 de lei

- Cristian Popescu Piedone, presedintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) si candidat la Primaria Capitalei, a deschis vineri Consiliul National al partidului, subliniind ca politica trebuie facuta in Parlament, la Guvern si la Presedintie si nu la Primaria Capitalei, unde administratorii…

- Candidatul la Primaria Capitalei Cristian Popescu Piedone a lansat vineri, la Consiliul Național PUSL, un nou atac la adresa actualului primar general, Nicușor Dan. El a mai spus ca nu are adversari politici, ci competitori. „Politica in Primaria Capitalei nu va mai exista” dupa 9 iunie, a avertizat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a reacționat vineri dupa ce primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a mers la Parchetul General pentru a depune o plangere penala pentru abuz in serviciu si instigare la abuz in serviciu.„Da, e un om foarte curajos, il felicit, sa se apropie de Parchet singur...…