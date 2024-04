Stiri pe aceeasi tema

- Partenerii internaționali ai Ucrainei nu-i ofera suficienta aparare antiaeriana pentru a se proteja impotriva atacurilor cu rachete rusești, deși au peste 100 de sisteme Patriot in propriile arsenale, a declarat miercuri, 3 aprilie, ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, intr-un interviu acordat…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), susține ca „a blocat” un canal de introducere in Rusia a unor dispozivite explozive ascunse in icoane, trimise de Ucraina prin țarile Uniunii Europene, inclusiv Romania, relateaza TASS, potrivit hotnews.ro .

- In vreme ce toți ochii sunt ațintiți asupra Ucrainei, in Europa se mai pregatește un conflict. La trei decenii de la scindarea sangeroasa a Iugoslaviei, ciocnirile recente dintre Serbia și Kosovo au reaprins conflicte etnice care ardeau mocnit. Daca Serbia e cauza evenimentelor din teren, Rusia e cea…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat, intr-un articol de opinie publicat in mai multe ziare europene și pe site-ul Euractiv, ca, in contextul amenințarii reprezentate de Rusia, Europa trebuie sa treaca la o abordare de tipul „economie de razboi”, relaetaza agenția Reuters, citata…

- Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei a anuntat vineri ca un cetatean rus a fost arestat la Moscova sub suspiciunea de tradare si ca acesta a marturisit ca asambla si lansa drone in folosul Ucrainei, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) este implicat in recrutarea cetațenilor ucraineni care fug in Transnistria. Zona separatista devine un teren propice pentru operațiuni specifice FSB, intitulate “masuri active”. Acestea vizeaza racolarea ucrainenilor și transformarea lor in informatori…

- Este putin probabil ca Uniunea Europena sa confiste activele Bancii Centrale a Rusiei care in prezent sunt inghetate in Europa, in pofida planurilor statelor puternic industrializate de a discuta legalitatea unei astfel de masuri la reuniunea liderilor G7 din luna februarie, au declarat pentru Reuters…

- Peste 20 de mici intreprinderi finlandeze detinute de cetateni rusi au furnizat Rusiei inalta tehnologie si componente de uz militar in in timpul razboiului in Ucraina, eludand sanctiunile europene, a relatat luni postul de televiziune finlandez YLE, citat de EFE, conform Agerpres.Potrivit unei anchete…