Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Ancheta al Rusiei a anuntat, marti, deschiderea unei investigatii privind „finantarea terorismului” in beneficiul Ucrainei cu implicarea Statelor Unite si a aliatilor lor NATO, relateaza AFP, citata de Agerpres. Instituția a menționat numele unei companii ucrainene care l-a avut ca angajat…

- Comitetul de Ancheta al Rusiei a anuntat marti deschiderea unei investigatii privind "finantarea terorismului" in beneficiul Ucrainei cu implicarea Statelor Unite si a aliatilor lor, mentionand numele unei companii ucrainene care l-a avut ca angajat pe fiul presedintelui american Joe Biden, relatea

- Purtatorul de cuvant al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat despre conflictul din Ucraina ca a inceput ca o „operațiune speciala”, dar acum, din cauza intervenției occidentale, Rusia se afla in razboi. El a mai subliniat ca Rusia nu poate permite in apropierea granițelor sale a unei țari…

- Ministrul rus al apararii a anunțat joi, 21 martie, ca producția de obuze de artilerie a crescut de aproape 2,5 ori in ultimul an, in timp ce producția de componente de artilerie a crescut de 22 de ori, relateaza Reuters, notand ca aceasta evoluție survine in contextul in care Moscova se grabește sa…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, a afirmat, intr-un articol de opinie publicat in mai multe ziare europene și pe site-ul Euractiv, ca, in contextul amenințarii reprezentate de Rusia, Europa trebuie sa treaca la o abordare de tipul „economie de razboi”, relaetaza agenția Reuters, citata…

- Kievul a anuntat luni retragerea trupelor sale dintr-o mica asezare de langa Avdiivka, in fata presiunii neincetate din partea Rusiei. Ministrul ucrainean al Apararii, Rustem Umerov, a declarat ca jumatate din armele occidentale promise Kievului au fost livrate cu intarziere. „La ora actuala, un angajament…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 31 ianuarie, ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare Ucrainei…