Om de afaceri din Constanta: A trecut un an de la moartea lui Tinel Timu, impuscat mortal in Canada

Tinel Timu a fost impuscat mortal pe 20 aprilie 2023, in Canada Omul de afaceri, chiar daca era stabilit in Montreal, acesta desfasura afaceri si la Constanta. In urma cu doi ani, Primaria Constanta a eliberat… [citeste mai departe]