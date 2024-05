Extremiştii din Germania au incendiat proprietatea şefului companiei Rheinmetall din cauza livrărilor de arme către Ucraina Atacul a avut loc la 29 aprilie, in Hermannsburg, Saxonia Inferioara, si a vizat o magazie de gradina. Autorii neidentificati au publicat ulterior o scrisoare pe internet in care au revendicat responsabilitatea pentru incendiul provocat asupra proprietatii lui Papperger. In scrisoarea de asumare a atacului se spune ca „Rheinmetall este una dintre companiile care profita de pe urma asa-numitului Zeitenwende”, care este cuvantul folosit de autoritatile germane pentru a descrie schimbarea politicii de aparare, in urma razboiului total al Rusiei impotriva Ucrainei. De asemenea, activistii sustin ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

