Stiri pe aceeasi tema

- O firma de brokeraj bursier din Cluj-Napoca a divulgat ca deține peste 1 mil. de acțiuni emise de compania canadiana Gabriel Resources, care a pierdut procesul cu Romania in dosarul Roșia Montana.

- Vor fi prezentate documente exclusive despre planul magnaților și al liderilor politici dupa victoria Romaniei. Suntem din nou in situația de a decide ce vom face cu aurul și celelalte resurse de la Roșia Montana. Va cere Romania ieșirea din UNESCO? Se va face apoi referendum? Anca Alexandrescu va analiza…

- Romania a primit castig de cauza la acuzatiile adresate de Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources, reclamantii urmand sa ii ramburseze si cheltuielile de judecata aferente, a anuntat Ministerul Finantelor.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sambata felicitari echipei de specialiști implicați in procesul Roșia Montana, dupa ce Romania a obținut o victorie importanta impotriva companiei canadiene Gabriel Resources. Aceștia cerusera despagubiri in valoare de 6,7 miliarde de dolari. Intr-un comentariu…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Marcel Ciolacu a anunțat vineri seara victoria Romaniei in procesul Roșia Montana impotriva companiilor Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources. Premierul a felicitat echipa de avocați care a reprezentat interesele Romaniei in acest caz. In plus, și-a reiterat angajamentul…

- Romania a primit caștig de cauza in dosarul Roșia Montana la acuzațiile adresate de Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources, reclamantii urmand sa ii ramburseze si cheltuielile de judecata aferente, a anuntat Ministerul Finantelor

- BRK Financial Group, unicul broker listat la Bursa de Valori Bucuresti, a facut cunoscut intr-un raport publicat vineri dupa-amiaza ca deține in portofoliu 1,26 milioane de acțiuni Gabriel Resources, firma canadiana care a obținut in 1998 un drept de exploatare a unui zacamant de aur din Roșia Montana,…

- BRK, casa majora de brokeraj bursier, divulga ca detine peste 1 milion de actiuni emise de compania canadiana Gabriel Resources, cu putin timp inainte ca Romania sa isi afle decizia in dosarul Rosia Montana, asteptarea fiind ca tarii sa ii fie impuse despagubiri substantiale la plata. Brokerul BRK…