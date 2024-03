Stiri pe aceeasi tema

- Romania a caștigat procesul privind Roșia Montana. Compania canadiana Gabriel Resources va trebui sa plateasca țarii noastre cheltuielile de judecata: peste 30 de milioane de lei, un milion de euro si un milion de USD.

- Guvernul a informat vineri seara ca Romania a obtinut castig de cauza in dosarul Rosia Montana, judecat la Curtea de arbitraj international de la Washington ICSID contra companiei Gabriel Resources.Intr o postare pe pagina de socializare, presedintele PSD Constanta, senatorul Felix Stroe a exprimat…

- Curtea de Arbitraj Comercial International de la Washington a anuntat Ministerul de Finante ca Romania a castigat procesul in dosarul Rosia Montana, doi arbitri au votat pentru Romania, unul a votat impotriva, informeaza Ziarul Financiar.

- Cronologia scandalului Rosia Montana. Romania a castigat in dosarul Rosia Montana si are de primit 6 mil. euro. Gabriel Resources a investit 900 mil. euro si a cerut despagubiri de 6,7 mld. euro pentru ca nu a mers mai departe proiectul. Romania a castigat procesul cu Gabriel Resources in dosarul…

- Fostul premier Dacian Ciolos reacționeaza și el dupa victoria in procesul Roșia Montana. Ce spune acesta? Dacian Cioloș afirma, dupa ce Romania a castigat procesul Rosia Montana, ca Rosia Montana ramine in patrimoniul mondial UNESCO. Totodata, el a mai subliniat și faptul ca statul roman nu plateste…

- BRK, casa majora de brokeraj bursier, divulga ca detine peste 1 milion de actiuni emise de compania canadiana Gabriel Resources, cu putin timp inainte ca Romania sa isi afle decizia in dosarul Rosia Montana, asteptarea fiind ca tarii sa ii fie impuse despagubiri substantiale la plata. Brokerul BRK…

- DOZA DE NORMALITATE: despre proiectul Roșia Montana. O poveste complicata din care Romania va ieși in paguba cu miliarde de dolari Procesul dintre compania miniera privata Gabriel Resources și Statul Roman pentru proiectul minier de la Roșia Montana, Alba se apropie de o decizie finala. Luna martie…

- Tribunalul Bancii Mondiale a stabilit o data limita pana la care va pronunța decizia in dosarul de arbitraj in care compania Gabriel Resources a dat in judecata Romania. Canadienii cer Statului Roman daune de miliarde de dolari