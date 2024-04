Stiri pe aceeasi tema

- Forța Dreptei abordeaza cu incredere procesul electoral din 9 iunie, atat alegerile locale cat și pe cele europarlamentare. De curand a avut loc primul congres național al partidului, care a ales conducerea statutara cu care Forța Dreptei abordeaza anul electoral 2024. „Forța Dreptei, un partid relativ…

- Viceprimarul comunei Șilindia, Ștefan Feher a plecat din PNL. El a ales sa treaca in echipa PSD. Anunțul l-a facut președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor. “Nu am dubii ca anul acesta vom trece si Primaria Silindia in dreptul PSD, odata cu venirea in echipa noastra a viceprimarului Stefan Feher.…

- Viceprimarița din Barsa a trecut la PSD. Anunțul l-a facut președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor. “Decizia Luminitei Toma, viceprimarita din Barsa, de a parasi PNL si a se alatura echipei noastre, ca si candidat la primarie, a fost primita cu bucurie si mult drag. Luminita este o persoana extrem…

- Viceprimarul comunei Brazii a trecut la PSD. Anunțul l-a facut președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor. “Ne bucuram sa il primim in echipa noastra pe Dorin Catana, viceprimarul comunei Brazii, om hotarat si dedicat 100% comunitatii sale. Dorin a decis ca o administratie performanta nu se face politizand…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marți, amendamentul depus de grupul PSD la Legea de aprobare a OUG 5/2024, prin care termenul de aplicare a masurii limitarii adaosului la alimentele de baza se va prelungi pana la 31 decembrie 2024. Dupa adoptarea in camera decizionala, propunerea legislativa va…

- In aceasta dimineața, la Arad au avut loc percheziții. Trei persoane și o societate comerciala sunt cercetate pentru evaziune fiscala la Șofronea. Aceștia au utilizat o balastiera, au vandut produsele, dar nu le-au și evidențiat in contabilitate. „Organele de cercetare penala din cadrul IPJ ARAD-SERVICIUL…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este una din cele trei caștigatoare din Romania a unui proiect internațional finanțat de catre Federația Societaților Europene de Neuroștiințe (FENS), cu sprijinul Dana Foundation. Proiectul „My Amazing Brain” a fost declarat caștigator și va fi implementat in luna…

- PSD afirma categoric ca fostul premier Dacian Cioloș este principalul vinovat pentru situația critica in care se afla Romania in litigiul cu firma care deține dreptul de exploatare miniera la Roșia Montana. Cetațenii romani trebuie sa știe acest lucru! Indiferent de decizia pe care o va comunica instanța…