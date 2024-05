Un eveniment șocant a avut loc in Sectorul 6 din București. Un barbat in varsta de 46 de ani a fost ucis cu bestialitate de doi tineri, dupa o cearta cu fiica lui vitrega. Cu toate ca victima a incercat sa fuga, baieții l-au urmarit și l-au lovit cu parii de susținere, pe care i-au transformat in arme albe.