- Soferul unui autobuz de transport in comun din Timisoara a fost lovit de un pasager, in urma unui conflict izbucnit intre cei doi. Soferul a suferit o fractura de șold și a fost operat de urgența. Politistii il cauta pe agresor. Incidentul a avut loc pe strada Martirilor, unde intoarce autobuzul Expres…

- Incident grav sambata dupa-masa in judetul Timis, la Iohanisfeld, acolo unde un minor in varsta de doar doi ani a cazut intr-un bazin in timp ce se juca cu alti copii in gradina unui imobil din localitate. „La data de 27 aprilie a.c., in jurul orei 13:28, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sacalaz…

- Un tanar de 25 de ani din județul Arad a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru ca a batut un polițist care se afla in timpul serviciului. Agresiunea s-a petrecut in fata unui bar din localitatea Ineu (Arad).

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit astazi pe raza localitații Bonțida, unde un barbat și-a prins membrul inferior stang intr-un motocultor. Din primele date, este vorba despre un barbat de aproximativ 50 de ani, conștient și cooperant. La misiune au luat parte o autospeciala…

- La data de 04.02.2024 , in jurul orei 20:12,.polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Marașești din Timișoara, la Teatrul German o persoana a fost ranita. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, respectiv, in timpul unui…

- Incident șocant in județul Caraș Severin! Doua fete, ambele in varsta de 13 ani, au batut o minora. Victima, cu un an mai mica, a fost lovita cu bestialitate și a ajuns la spital, avand nevoie de ingrijiri medicale.