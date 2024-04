Stiri pe aceeasi tema

- Incident violent saptamana trecuta, vineri dupa-amiaza, intr-o stație de transport public de la intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. „La data de 26 aprilie 2024, in jurul orei 17:47, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca șoferul unui autobuz,…

- Indiferent daca ne aflam in autobuz, tramvai sau orice alt mijloc de transport, trebuie sa fim politicoși. Exista unele reguli pe care trebuie sa le respectam atunci cand suntem in public, conform codului bunelor maniere. Bunele maniere in mijloacele de transport De multe ori exista diferite discuții…

- Forte importante au fost mobilizate in judetul Arad, miercuri seara, pentru gasirea unui biciclist care ar fi suferit un accident, insa dupa ore de cautari s-a constatat ca apelul la 112 a fost fals, iar apelantul a fost identificat si amendat cu 4.000 de lei.

- Un caz de agresiune fata de doi minori a fost transmis redactiei noastre de catre un constantean, martor al celor intamplate. Intr un incident petrecut pe data de 5 aprilie 2024, intre orele 14:00 si14:15, in fata Liceului C.A. Rosetti din Constanta, doi minori in varsta de16, respectiv 15 ani, au fost…

- O bucureșteanca a sunt la 112 și a spus ca in urma unei șicanari in trafic, soțul ei a fost lovit cu pumnul in fața de un alt participant la trafic. Agresorul a fost reținut, potrivit mediafax. Politistii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 20 Poliție au reținut un barbat,…

- O motociclista a fost ranita miercuri seara pe o strada din Timișoara. Motocicleta sa a fost lovit de o mașina, iar femeia a fost proiectata pe autoturismul ce circula regulamentar in fața sa. Femeia a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale.

- Este vorba despre capetele de linii de pe strada Cismelei, zona Ciresica, zona Pescarie si de pe strada Termele Romane, zona Poarta 1 Proiectul inregistreaza deja o intarziere de mai bine de un an si jumatate Potrivit noului deviz general care intra la vot joi, valoarea totala estimativa a investitiei…

- Un tanar migrant, cel mai probabil din Afganistan, a fost ucis in noaptea de miercuri spre joi, pe o strada din Timisoara. Barbatul a fost injunghiat in inima, iar atacatorul a fugit imediat de la locul faptei, fiind cautat de politisti.