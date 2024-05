Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 12 mai, intre orele 8.30 si 14.00, va avea loc o noua editie a competitiei de alergare stradala „Timotion – Timisoara se misca”. Cu aceasta ocazie circulația rutiera va fi inchisa pe sectorul cuprins intre Bulevardul I.C Bratianu – Strada 20 Decembrie 1989 – Bulevardul Vasile Parvan – Bulevardul…

- Soferul unui autobuz de transport in comun din Timisoara a fost lovit de un pasager, in urma unui conflict izbucnit intre cei doi. Soferul a fost ranit si dus la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au deschis dosar penal si il cauta pe agresor.

- Fost membru USR, dar acum critic vehement al administratiei Fritz, Raul Olajos a dezvaluit la PRESSALERT LIVE obiective concrete pe care le va realiza daca va fi ales primar al Timisoarei. Printre altele, candidatul REPER propune ca transportul in comun sa fie gratuit si scaderea la minimum a impozitului…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Patrulare și Control Spațiu Public au desfașurat, in cursul zilei de joi, atat dimineața, cat și dupa-amiaza, doua acțiuni de amploare, una in zona pieței Iosefin, alta in mijloacele de transport in comun. „Prima dintre acțiuni a fost desfașurata de catre polițiștii…

