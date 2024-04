Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali au desfașurat o acțiune organizata la barurile și terasele din apropierea unor unitați de invațamant. 30 de persoane au fost verificate in zonele Unirii și Complexul Studențesc.

- Controale in piețele din Timișoara ale polițiștilor locali - peste 380 de sancțiuni și 18 confiscari. Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Poliția Piețelor acționeaza zilnic pentru creșterea gradului de siguranța in incinta și in perimetrul piețelor agro-alimentare atat pentru consumatori...

- Politistii locali din Timisoara au prins in weekend un barbat care incerca sa fure un transpalet pe care l-a luat din spatele scenei din Piata Libertatii de la Targul de Pasti. „Polițiștii locali aflați in patrulare in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01.00, in zona centrala a municipiului,…

- Polițiștii rutieri din Timișoara, Lugoj și Sannicolau Mare sub coordonarea Serviciului Rutier Timiș au organizat in noaptea de sambata spre duminica, in intervalul orar 20:00 – 04:00, o acțiune in județul Timiș, ce a vizat „creșterea gradului de disciplina rutiera cu accent pe combaterea consumului…

- TIMIȘOARA. Intervenție a polițiștilor locali, vineri seara, in cazul unui barbat care intenționa sa se arunce de pe Podul din Calea Șagului pentru ca „viața e grea”. El a fost oprit de oamenii legii inainte de a face un gest necugetat.

- Polițiștii locali au daruit marțișoare doamnelor și domnișoarelor in mijloacele de transport, in piețe, in zona Cetate și in trafic! (foto) Polițiștii locali au adus, astazi, de 1 Martie, un strop de bucurie doamnelor și domnișoarelor din Municipiul Timișoara, imparțind...

- La data de 18 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 2 Politie au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea consumului de droguri sau alte substante interzise.In urma activitatilor desfasurate, au fost aplicate 7 sanctiuni contraventionale, in valoare…

- Amenzi de peste 40.000 de lei și 7 permise reținute dupa acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba. Sute de persoane și mașini verificate Amenzi de peste 40.000 de lei și 7 permise reținute dupa acțiuni ale polițiștilor și jandarmilor din Alba. Sute de persoane și mașini verificate Polițiștii…