- Pasiunea pentru fumat a unora nu ține cont de locul in care se afla. Deși fumatul este interzis in spațiile publice inchise, acest lucru nu-i impiedica pe calatorii certați cu bunul simț sa aprinda o țigara in mijloacele de transport in comun.

- Polițiștii locali din municipiul Bacau, in cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei, au demarat acțiuni susținute pentru combaterea depozitarii ilegale a deșeurilor in zona. In urma unei monitorizari zilnice a platformelor destinate deșeurilor, mai multe persoane fizice și juridice au…

- Acțiune de amploare a polițiștilor locali timișoreni in Complexul Studențesc. Polițiștii locali din cadrul Serviciilor Protecția Mediului și Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal au organizat, in cursul acestei zilei, o ampla acțiune in zona Campusului Universitar, pentru...

- In trafic, in mijloacele de transport in comun, pe strada sau la piața, polițiștii locali din Timișoara au fost prezenți chiar de la primele ore ale zilei de 8 Martie. De aceasta data, nu ca sa aplice amenzi, ci ca sa le daruiasca flori doamnelor și domnișoarelor.

- La data de 1 martie a.c., in jurul orei 17.40, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Serviciul Municipal de Siguranta Rutiera au fost sesizati cu privire la faptul ca, in parcarea unui centru comercial din municipiul Constanta, s a produs un accident rutier, prin tamponare, potrivit…

- Politistii locali sanctioneaza lipsa de bun simt a unor constanteni care aleg sa nu respecte normele de conduita atunci cand vine vorba despre deseuri. Doar saptamana trecuta, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au desfasurat mai multe activitati specifice care au…

- Un barbat si o femeie au fost prinsi in cursul noptii trecute de politistii locali dupa ce au furat 200 de produse de la o alimentara din Timisoara. Aflati in patrulare, in jurul orei 2.30, politistii locali i-au depistat pe cei doi pe Bulevardul Republicii din Timisoara, in dreptul strazii Nera, in…

- Primaria Buzau pierde inca o data in fața polițiștilor locali, in incercarea autoritaților din Palatul Comunal de a renunța la un numar considerabil de agenți. Ieri, Tribunalul Buzau a dat caștig de cauza polițiștilor locali, care au solicitat suspendarea celor trei hotarari ale Consiliului Local Municipal,…