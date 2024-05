Stiri pe aceeasi tema

- Astronautii misiunii chineze cu echipaj uman Shenzhou-17 au iesit din capsula cu care au revenit marti pe Pamant, in zona de aterizare Dongfeng din regiunea autonoma Mongolia Interioara, situata in nordul Chinei, transmite presa chineza. E vorba despre trei astronauti. Starea astronautilor Tang Hongbo,…

- In aceasta seara, 4 aprilie a.c., intersectia din cartierul Tomis 3, municipiul Constanta era asaltata de cateva echipaje ale politiei si un echipaj SMURD. Se pare ca este vorba despre un barbat, cetatean ucrainean, care a fost urcat in autovehiculul SMURD, cu catuse la maini. Misiunea este in desfasurare,…

- Premiera medicala a fost anunțata public, vineri, 22 martie, de conducerea Spitalului General din Massachusetts, alaturi de echipa medicala care a contribuit la aceasta realizare remarcabila, intr-o conferința de presa. Deficitului cronic de organe de care ar fi nevoie pentru transplant antreneaza…

- Tanara de 20 de ani, electrocutata sambata dimineața dupa ce s-a urcat impreuna cu un baiat pe un tren din Gara Cluj-Napoca, a suferit arsuri și a fost transportata cu un avion SMURD de la Cluj-Napoca la Timișoara.

- Incendiu, acum, la o casa in satul Satu Nou din localitatea Halchiu. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere dintre care una apartinand SVSU Halchiu, un echipaj SMURD si o ambulanta SAJ. In urma incendiului 3 persoane au suferit arsuri ( 2 copii si un adult). Incendiul a fost lichidat.…

- In anul 2020, cand coronavirusul a lovit violent Italia si era complet necunoscut in lume, Maria Casoni, o asistenta medicala de la Unitatea de Primiri Urgente SMURD Targu Mures, s-a oferit voluntar pentru a lupta, alaturi de o echipa medicala romaneasca, impotriva COVID-19, dupa activarea Mecanismului…

- Prima misiune medicala de salvare efectuata pe heliportul de pe terasa Spitalului Clinic de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" din Suceava, care ar fi trebuit sa se desfașoare joi, 15 februarie, in jurul orei 16.00, a fost anulata. Un pacient in varsta de 51 de ani, cu un anevrism rupt cu ...

- In perioada 10 ndash; 11.02.2024, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea au desfasurat un numar de 25 de misiuni, potrivit ISU Delta Tulcea IncendiiIn acest weekend, pompierii tulceni au intervenit pentru localizarea si lichidarea a trei incendii,…