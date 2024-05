Stiri pe aceeasi tema

- La Roma și in toata Italia, bisericile ortodoxe și greco-catolice romanesti au fost pline de credinciosi in noaptea de Inviere, potrivit unei corepondențe Radio Romania Actualitați.Peste un milion de romani traiesc in prezent in Italia, reprezentand cea mai numeroasa comunitate de emigranti din Peninsula,…

- Pregatiri intense pentru sezonul estival la Complexul Turistic de Natație Targoviște! Ca de fiecare data, vara este mult așteptata in zona de ștrand, unde in sezonul estival mii de oameni, din Dambovița sau din alte județe, asalteaza zona de aqua park și plaja. Astfel, in zona de ștrand deja au fost…

- Dupa eliminarea din runda inaugurala la WTA Miami, in prima partida dupa pauza de mai bine de un an și jumatate, Simona Halep se antreneaza intens pentru urmatorul turneul la care va participa, WTA Madrid.

- Papa Francisc a luat parte la Slujba de Inviere de la Bazilica Sfantul Petru, sambata seara, dupa ce si-a anulat in ultima clipa participarea la procesiunea din Vinerea Mare la Colosseumul din Roma, scrie news.ro. Papa Francisc a citit o omilie de mai mult de o pagina, a zambit si i-a salutat pe…

- Ziua de 25 martie are o semnificatie deosebita atat in calendarul crestin ortodox, cat si in cel popular. Este ziua in care Sfantul Arhanghel Gavriil i a dat Fecioarei Maria vestea ca L va naste pe Iisus Hristos, Mantuitorul. In satul traditional, sarbatoarea se bucura de mare cinstire fiind considerata…

- La sediul Facultații de Educație Fizica și Sport Constanța, din cadrul Universitații Ovidius, s-a desfașurat, joi, conferința de presa in cadrul careia au fost oferite amanunte despre organizarea competiției „Ovidio Running”, ce va avea loc sambata, 20 aprilie, de la ora 11.00. Evenimentul face parte…

- Arhiepiscopia Bucureștilor se pregatește pentru a marca prima sarbatorire a Aducerii moaștelor Sf. Dimitrie cel Nou la București. Sarbatoarea este inscrisa de Sfantul Sinod in Calendarul Bisericii Ortodoxe Romane in data de 13 iulie.